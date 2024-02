FOTO/ Fontana 'Margherita de Tucziaco', sparisce la tabella. Marotta: "Un fatto grave, andrò fino in fondo"

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna sgradita sorpresa, non c’e’ altro modo per definire la scoperta della sparizione della targa celebrativa messa a ridosso dellaMargherita de Tucziaco a Limatola. Per Massimilianoe’ stato un vero e proprio colpo al cuore quando ha scoperto questo, non era sul posto, ma a Cassino per questioni personali. Sorpresa che si e’ trasformata in rabbia perché non c’e’ stato avviso e perché non si conosce l’autore del. Unascelta dall’allora assessore alla cultura e attuale consigliere di minoranza per promuovere un progetto portato avanti dalla dottoressa Assunta Mele.intese adottarla, rivalutarla e investire per donarla alla comunità con un intento ben preciso. “E’ un luogo del cuore – commenta...