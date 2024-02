Forza Italia, Tajani eletto segretario nazionale all'unanimità | Le congratulazioni di Marina Berlusconi

(Di sabato 24 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Antonioè statodi. La votazione è avvenuta all’unanimità. “I nostri alleati non hanno nulla da temere da noi, ma nessuno può chiederci di rinunciare alla nostra identità”, ha detto, a conclusione del suo intervento da neodi Fi. L’assemblea dei delegati del congresso dihai quattro vicesegretari: Deborah Bergamini, Roberto Occhiuto, Alberto Cirio e Stefano Benigni. -foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

