Forza Italia, Tajani eletto segretario con quattro vice: «Grande responsabilità»

Dopo oltre 100 congressi provinciali per eleggere i delegati a sostegno di Antonio Tajani, eletto segretario nazionale, diversi i temi affrontati, dal fisco ... (sbircialanotizia)

Dopo 30 anni dalla nascita del partito e dopo morto il leader indiscusso e fondatore, il primo vero congresso nazionale di Forza Italia si risolve in una ... (ilfattoquotidiano)

NEWS - Antonio Tajani è stato eletto segretario nazionale di Forza Italia: Antonio Tajani è stato eletto segretario nazionale di Forza Italia. La votazione è avvenuta all'unanimità. Il congresso ha anche eletto i quattro vicesegretari del partito: Roberto Occhiuto, Alberto C ...napolimagazine

Qualcuno con Putin dovrà parlare: Per trovare una via di uscita. Berlusconi l’avrebbe fatto". Ne prenda nota il ministro degli Esteri, leader di Forza Italia, Antonio Tajani che qualche giorno fa ha detto: “Con Kiev, Mosca non deve ...huffingtonpost

Tajani eletto segretario di Forza Italia: Antonio Tajani è stato eletto segretario nazionale di Forza Italia. La votazione è avvenuta all'unanimità. Il congresso ha anche eletto i quattro vicesegretari del partito: Roberto Occhiuto, Alberto ...quotidiano