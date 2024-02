Forza Italia | Tajani acclamato segretario

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - Il congresso diha eletto per acclamazione Antonionazionale del partito. La platea dei circa 1300 delegati ha votato all'unanimità per alzata di 'cartellino', nessuno voto contrario e nessun astenuto. Dopo la proclamazione in platea è comparso lo striscione 'un leader popolare'. "Grazie per la fiducia che mi avete concesso e per l'entusiasmo" di questi due giorni. Così Antoniorivolgendosi ai delegati azzurri, dopo essere statodi FI. "Il primo messaggio di congratulazioni che mi è arrivato è quello di Marina e Pier Silvio Berlusconi", ha raccontato ai delegati il neo. "Inviano a tutti quanti voi un augurio di buon lavoro anche in vista delle prossime ...

