Forza Italia, standing ovation per Tajani eletto segretario nazionale - Il Sole 24 ORE

AGI - Il congresso di Forza Italia ha eletto per acclamazione Antonio Tajani segretario nazionale del partito. La platea dei circa 1300 delegati ha votato ... (agi)

Antonio Tajani eletto per acclamazione segretario di Forza Italia . La platea azzurra del congresso ha scandito il coro «Antonio, Antonio» al termine del voto, ... (ilmattino)

Fi: Sorte, 'dalla Lombardia 200 delegati a sostegno di Tajani': Milano, 24 feb. (Adnkronos) - "Il congresso di Forza Italia a Roma è stato un grande successo. Dalla Lombardia per sostenere il segretario nazionale Antonio Tajani sono arrivati 200 delegati, eletti ...lagazzettadelmezzogiorno

Tajani eletto segretario di Forza Italia: «Grazie di cuore a tutti per la fiducia e la stima»: Antonio Tajani eletto per acclamazione segretario di Forza Italia. La platea azzurra del congresso ha scandito il coro «Antonio, Antonio» al termine del voto, dove non si è registrato alcun contrario ...ilmattino

Forza Italia incorona Cirio tra i vice di Tajani: “Nel partito la voce degli amministratori locali”: Sono le parole di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, eletto oggi nel congresso a Roma vicesegretario nazionale di Forza Italia. Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, la ...cuneodice