Forza Italia | eletto Tajani E’ il primo segretario della storia del partito Schifani alla guida del Consiglio Nel vertice il campano Silvestro

Forza Italia a congresso, Tajani eletto segretario. Metsola: "A giugno vostra voce sia forte"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Antonioè statodiall’unanimità per alzata di mano durante il congresso all’Eur. I delegati si sono posti in piedi agitando il loro cartellino in segno di sostegno. E’ ildel, la carica di presidente invece sarà per sempre riservata al solo Silvio Berlusconi. Insieme ad Antonioe’ stata eletta dal congresso anche la nuova segreteria di. Lo ha ricordato il neo, intervenendo dal palco. I nuovi componenti sono: la deputata e coordinatrice di Milano Cristina Rossello; la presidentecommissione esteri del ...

