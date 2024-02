Forum in Masseria | Bruno Vespa porta i ministri a Saturnia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - Come si colloca l'Italia all'interno della cornice europea? Quali le prospettive in vista dell'appuntamento elettorale di giugno? Sono queste le domande al centro del dibattito della winter edition della quarta edizione della rassegna “in” condotto dache si sta svolgendo allaLi Reni con il supporto di Comin & Partners, per la prima volta alle Terme di, in provincia di Grosseto. L'evento si aggiunge all'annuale edizione estiva che si svolge presso laLi Reni, in provincia di Taranto. Durante la kermesse, dal titolo “L'Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive. Un dialogo sul futuro comune”, si alterneranno sul palco più di 30 ospiti, tra cui ottoe i principali ...