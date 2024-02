Formazioni ufficiali Salernitana Monza | le scelte dei due tecnici

Salernitana-Monza: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta

Come ci si poteva aspettare, sembra arrivato il momento in cui il Girona, fisiologicamente, perde qualche colpo: la creatura di Michel sembra essersi un po’ ... (infobetting)

Barcellona-Getafe, le formazioni ufficiali: Xavi cambia tre uomini rispetto a Napoli: La squadra di Xavi affronta il Getafe nella sfida della 26esima giornata de LaLiga, ecco le formazioni ufficiali: Christensen confermato a centrocampo con de Jong e Gundogan, Bordalas lancia l'ex ...tuttonapoli

Sangiuliano City – Ravenna: diretta live e risultato in tempo reale: Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi dalle ore 14:30 aggiornamento del risultato e dei principali fatti. Il Ravenna è in testa alla classifica ...calciomagazine

Serie B, in campo alle ore 16.15: le formazioni ufficiali: Le formazioni ufficiali delle tre gare in campo per le ore 16.15, valide per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B: Como (4-2-3-1): Semper; Odenthal, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, ...tuttob