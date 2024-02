Formazioni ufficiali Cremonese-Palermo | Serie B 2023 2024

Palermo-Cremonese: le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ledi, match valevole per la 26esima giornata di. Allo Zini va in scena una sfida ad alta quota tra due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma e sognano la promozione inA. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà la, ma guai a sottovalutare i rosanero. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori. LE: In attesa: In attesa SportFace.