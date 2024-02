Formazioni ufficiali Como-Parma | Serie B 2023 2024

Cremonese-Palermo, le formazioni ufficiali: Corini conferma l'undici che ha battuto il Como

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ledi, match valevole per la 26esima giornata di. La squadra di casa è chiamata a vincere se vuole tenere il passo delle dirette concorrenti e continuare a sperare nella promozione diretta. Non sarà facile però contro la capolista, che sta ammazzando il campionato ed è sempre più in fuga. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori. LE: In attesa: In attesa SportFace.