Formazioni ufficiali Cittadella-Catanzaro | Serie B 2023 2024

Palermo-Cittadella: le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ledi, match valevole per la 26esima giornata di. Momento molto difficile per la squadra di casa, reduce da cinque sconfitte di fila e chiamata a riscattarsi se vuole ancora sperare nei playoff. I calabresi sono invece imbattuti da quattro gare e vogliono allungare questa striscia positiva per consolidare il piazzamento tra i primi 8. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori. LE: In attesa: In attesa SportFace.