Fondazione Cdp con Unhcr per gli sfollati in Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un aiuto concreto per i 3,7 milioni di persone che, a due anni dallo scoppio del conflitto, sono sfollate in, in prevalenza donne e minori: civili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni a causa della guerra cui si aggiungono 6,5 milioni di cittadini rifugiati che hanno cercato un posto sicuro in un altro Paese. E' l'impegno diCdp, ente no-profit nato nel 2020 su volontà di Cassa Depositi e Prestiti, assieme a, l'agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Si tratta, ricorda una nota, di "una vera e propria emergenza umanitaria, a cuiCdp, ente no-profit nato nel 2020 su volontà di Cassa Depositi e Prestiti, ha provato a dare una risposta lanciando, nel marzo 2023, il bando "Emergenza". Una iniziativa attraverso la quale sono stati selezionati tre ...

