Follia in Premier, cinquemila sterline per un biglietto del Chelsea

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per accedere ad un settore speciale dello Stamford Bridge nella partita di cartello contro il Man United servirà una cifra mai vista prima inLeague. C'è chi teme che questo fenomeno possa diffondersi ulteriormente, rendendo il calcio un lusso che ben pochi potranno permettersi in futuro

Per Romano Prodi , intervistato da La Repubblica, la scelta della maggioranza di destra e del M5s di bocciare la ratifica del Mes è stata una vera e propria ... (globalist)

Follia in Premier, cinquemila sterline per un biglietto del Chelsea: Mentre il calcio tedesco è scosso dalle proteste dei tifosi contro la vendita a investitori esteri di parte dei diritti televisivi, la Premier League continua a cercare modi creativi per aumentare gli ...ilgiornale

Ucraina, Meloni a Kiev: «Ucraina parte della nostra casa». Zelenski: «Follia russa non regnerà sulla nostra terra»: La Premier Giorgia Meloni è arrivata a Kiev per una visita ufficiale - la seconda da capo del governo dopo quella dello scorso febbraio - nel giorno del secondo anniversario ...leggo

Zelensky: «Firmato accordo di sicurezza con Meloni». La Premier a Kiev: difenderemo l'Ucraina: La Premier Giorgia Meloni è arrivata a Kiev per una visita ufficiale - la seconda da capo del governo dopo quella dello scorso febbraio - nel giorno del secondo anniversario ...ilmessaggero