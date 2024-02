Fiumicino, Caroccia: "Nuovo percorso della linea 15 Tpl ad Aranova e Palidoro"

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – “Partirà da lunedì 26 febbraio ildel trasporto pubblico15 che coprirà la zona di”. E’ quanto annuncia l’assessore all’Edilizia, Trasporto e Ater Angelo. “Nei mesi scorsi sono giunte presso il mio Assessorato delle richieste in merito al prolungamento15 del TPL riguardanti il quartiere nato e cresciuto negli ultimi anni di via Alberto Sordi, via Nino Manfredi e altre arterie, dove il trasporto era mancante – spiega-. Mi sono, quindi, confrontato e ho effettuato sopralluoghi anche con il presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini. Di concerto abbiamo dato il via alla ditta incaricata ...