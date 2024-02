Fiorello e Alessandra Amoroso portano in TV i canti della Chiesa

Fiorello accoglie Alessandra Amoroso a VivaRai2!, la gag con Mambo salentino

(Di sabato 24 febbraio 2024) Alcuni minuti di vera e propria animazione liturgica in TV, un piccolo siparietto direligiosi. È stata proprioad intonare “Su ali d’aquila” e “Osanna eh” che hanno fatto risvegliare in tutti ricordi di quando si andava al catechismo e non solo. Quando pensiamo al binomio religione–televisione, pensiamo che in realtà sia ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

SALMA Identificato cadavere trovato a Parma, è Alessandra Ollari: PARMA – Appartiene ad Alessandra Ollari, la donna sparita a Parma, il corpo in avanzato stato di decomposizione trovato a Parma a inizio febbraio. A quanto si apprende, sarebbe stato identificato dai ...statoquotidiano

Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma ed Elodie, la trasformazione sexy delle ex allieve di Amici: come sono oggi (e come erano): Annalisa, Elodie, Emma e Alessandra Amoroso da Amici al successo. Sono tra le cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano, ormai siamo abituati a vederle super glamour in ...ilmessaggero