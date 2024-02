Fi: Renzi, ‘Tajani candidato unico congresso, forse ce la fa…’

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La politica italiana vede i consueti litigi: la Schlein che mette in fuorigioco i riformisti che stanno zitti e accettano qualunque cosa; la Meloni che si sente accerchiata da tutto, dai poteri forti ai Salvini deboli; la Russia che viene utilizzata per vicende di banale politica interna anziché richiamarci a una riflessione geopolitica più ampia. Nel frattempo l'Italietta della diplomazia prende un'altra bella batosta dopo Expo e Bei: abbiamo straperso anche la gara per l'Autorita anticiclaggio". Così Matteosu twitter. "Di solito da quando c'èarrivavamo terzi (su tre), stavolta siamo arrivati quarti, su quattro. Dopo Francoforte, Madrid e Parigi. Un successone direi. Per fortuna dialdi Forza Italia è l': ...

