Ferragnez e separazione | i due si sarebbero incontrati Crisi rientrata?

Cosa sappiamo della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, nessuno dei due ha ancora confermato

(Di sabato 24 febbraio 2024) Iin queste ore sia casa e avrebbero parlato per chiarirsi. Lo riferisce il settimanale Oggi Isi sono chiariti? Stando a quanto riferisce il settimanale Oggi, marito e moglie sia casa per parlare e chiarirsi. Tutto mentre il gossip sulla presuntaimpazza sui social e sui media. Ora si fa strada una domanda: cosa hanno deciso di fare? Cosa comunicheranno, ammesso che lo facciano, ai fan? Infatti, stando a delle indiscrezioni, adesso i due non vivrebbero più sotto lo stesso tetto. Aria tesa, probabilmente già da prima, complicata dalla vicenda giudiziaria evidentemente hanno portato la coppia a separarsi. E Chiara a decidere si allontanare il marito da casa. Dunque la decisione non l’avrebbe ...

Ferragnez in crisi, Fedez rompe il silenzio: “I miei figli la priorità”: palesemente in riferimento alla presunta separazione dalla moglie – lui risponde ... possa essere una messa in scena da parte dei Ferragnez. Prima i dibattiti sulla loro immagine dopo il caso Balocco, ... notiziemusica

Chiara Ferragni: «Sono stata zitta per troppo tempo. Fedez In tanti weekend non c'è stato. Voglio proteggere i miei figli»: Anche Chiara Ferragni rompe il silenzio. «La priorità è proteggere la famiglia e i figli», dice l'influencer parlando del suo rapporto con Fedez, ... ilmessaggero

Fabrizio Corona sgancia la notizia bomba: “Fedez farà causa a Chiara Ferragni per 100 milioni”: Secondo quanto riportato da Fabrizio Corona, celebre per le sue rivelazioni nel mondo del gossip, la coppia, nota sui social come i Ferragnez, potrebbe presto ... dalla diffusione delle voci sulla ... newsmondo