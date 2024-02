Ferragnez | cosa c’è dietro? Le teorie sulla crisi

I Ferragnez sono in crisi? Fedez va da solo alla sfilata

(Di sabato 24 febbraio 2024) Personaggi TV. Non si fa altro che parlare della presunta fine del matrimonio dei. I coniugi non si mostra più in coppia sui social, e spassano parecchi weekend separati, anche se San Valentino lo hanno festeggiato insieme. Tutto è iniziato dopo che il rapper è stato criticato per aver preso le difese della mogliequestione del pandoro-gate di due mesi fa. Bersagliato anche lui ha smesso di dire la sua, anche per salvaguardare il suo status, e ha lasciato Chiara nel bel mezzo del tornado mediatico. Da un paio di giorni è arrivata la notizia della separazione e che Fedez abbia lasciato casa domenica scorsa. I fan sperano che siano solo l’invidia della gente a parlare, mentre c’è chi pensa che sia solo una strategia per spostare l’attenzione dal “errore di comunicazione” a Chiara, in modo da recuperare la notorietà persa in questi mesi. ...