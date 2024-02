Fermana: Malaccari recupera, De Santis ci prova

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lapuò sorridere in vista della partita contro la Virtus Entella, fischio d’inizio in programma per domenica o alle ore 14. I gialloblù hannoto a pieno regime Nicola. L’ex capitano del Brindisi, arrivato nella finestra invernale di calciomercato, già dallo scorso venerdì aveva riniziato a correre e dall’inizio di questa settimana era tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista/ala al suo esordio con laa Recanati aveva fatto vedere subito ottime cose. L’infortunio dopo appena tre minuti nella partita contro il Cesena però non gli aveva permesso di riconfermarle. Ora mister Stefano Protti potrà contare anche su di lui per la trasferta di Chiavari. Difficilmente partirà dal primo minuto, dato che la formazione con ogni probabilità sarà la stessa che è scesa in campo contro la ...