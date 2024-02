Fedez pronto a denunciare Chiara Ferragni? Fabrizio Corona ne è sicuro

Dopo Fedez, il Codacons attacca anche Chiara Ferragni a ‘Che tempo che fa’: “È sotto indagine, pronti a chiedere il sequestro della trasmissione”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il giorno dopo la voce insistente sulla rottura diha deciso di scendere in campo dindo che il cantante sarebbea ricorrere per vie legali con la madre dei suoi figli. E la cifra che chiederebbe a seguito dei danni che gli sono stati provocati è esorbitante anche per personaggi pubblici del loro calibro. Inoltre,su Dillinger News ha anche svelato il motivo del loro allontanamento e quali saranno i loro prossimi impegni televisivi. La rivelazione disuha scritto nella giornata di venerdì 23 febbraio 2024 un editoriale ...

Continua ad essere al centro delle discussioni il caso che vede coinvolti Balocco e Chiara Ferragni . Nelle ultime ore, però, a far parlare non è stata ... (dailynews24)

Fedez alla sfilata di Donatella Versace non commenta le voci di crisi con Chiara Ferragni: Prima di recarsi alla sfilata, Fedez ha scambiato alcune battute con l’inviato di Pomeriggio Cinque: ‘La priorità sono i miei figli’ ... it.blastingnews

Donna muore per il graffio di un gatto a Rimini, l'infezione sarebbe stata scambiata dai medici per artrosi: Aperta inchiesta sulla morte di una donna di 68 anni di Santarcangelo di Romagna: visitata più volte in ospedale è stata mandata a casa per artrosi ... notizie.virgilio

Serie A: quinta vittoria di fila, il Bologna assalta il quarto posto: Il momento magico del Bologna continua: la squadra di Thiago Motta si regala la quinta vittoria consecutiva e sale al quarto posto solitario in classifica, aspettando la sfida tra Milan e Atalanta in ... ansa