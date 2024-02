Fedez? In tanti weekend non c' è stato | dopo la bufera parla Ferragni

Ferragni: «Fedez? In tanti weekend non c'è stato. Priorità proteggere i figli. Ho sempre paura che il successo possa ...

(Di sabato 24 febbraio 2024)«innon c'è. In altri, c'è». «Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia». «La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari».va così Chiaramartedì 20 febbraio, in un'intervista che il Corriere della Sera pubblica oggi ma che è stata realizzata prima che si diffondessero le notizie su una crisi con il marito ...

