Fedez-Ferragni | Selvaggia Lucarelli durissima | “Imbarazzante”

Fedez-Ferragni, lo sfregio di Selvaggia Lucarelli: "Imbarazzante, alla fine sono uguali"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Personaggi TV. La presunta separazione di Chiaraè l’argomento più trattato negli ultimi giorni. Domani- Codacons permettendo- l’influencer sarà ospite da Fabio Fazio e finalmente si scoprirà la tanto attesa verità. Tanto atteso era il commento di chi, dopo tante polemiche sul caso del pandoro Balocco, ha più volte colpito la coppia con la sua lingua tagliente:. La giornalista ha colto la palla al balzo oggi, in seguito all’intervista che Chiara ha rilasciato al Corriere della Sera, la prima dopo che è esploso il caso del pandoro-gate. Leggi anche:, interviene Vittorio Feltri: le sue parole Leggi anche: Chiara, la rottura non sarebbe definitiva: cosa è emerso L’intervista di ...

Chiara Ferragni finalmente parla. In un’intervista al Corriere della Sera, l’imprenditrice digitale affronta i due temi che hanno monopolizzato le cronache ... (ildifforme)

Fedez, la mossa per farsi perdonare da Chiara Ferragni: l'audio di David Parenzo a Muschio Selvaggio: Nei retroscena sulla separazione tra Fedez e Chiara Ferragni c'è anche quello riguardante la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso: la puntata scandalo di Muschio Selvaggio ... leggo

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, lei lo consolò dopo la separazione da Michelle Hunziker: nel 2022 le voci su una presunta relazione: Era il 2022. La separazione avvenuta oggi tra Fedez e la Ferragni era ancora molto lontana. Tanto che le voci di una presunta crisi si smorzarono e quello tra Ferragni e Trussardi fu bollato come un ... leggo

Chiara Ferragni: «Fedez In tanti weekend non c'è stato. Sono stata zitta per troppo tempo, voglio proteggere i miei figli»: Anche Chiara Ferragni rompe il silenzio. «La priorità è proteggere la famiglia e i figli», dice l'influencer parlando del suo rapporto con Fedez, ... ilmessaggero