Fedez e Chiara Ferragni diventano i duchi di Urbino | ma si danno le spalle

Chiara Ferragni e Fedez separati, la mamma del rapper: “Ci auguriamo che vada tutto bene”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 - Si intitola ‘Doppio ritratto di’, l’irriverente omaggio che lo street artist Tvboy ha realizzato ieri a Milano, prendendo spunto dalle due opere realizzate dall’artista rinascimentale Piero della Francesca per idiFederico da Montefeltro e Battista Sforza, un dittico celebre ormai in tutto il mondo e vera e propria icona pop, rivisitata da diversi artisti nel corso degli ultimi anni. È dedicato ai Ferragnez l'ultimo post del noto street artist Tvboy, apparso da poche ore sul suo profilo Instagram:ritratti come ididi Piero della Francesca. Il rapper e l'influencer, però, a differenza dell'originale, non si guardano. La ...