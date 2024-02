Fedez da solo alla sfilata di Versace a Milano. Chiara non c'è

(Di sabato 24 febbraio 2024) Grande assente, Chiara Ferragni. Il rapper è stato fotografato in front row, col cellulare in mano e l'espressione molto tesa. Nessuna dichiarazione se non la conferma di stima per Donatella: «Mi è sempre stata vicina». Sono i giorni più difficili per i Ferragnez