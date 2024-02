Fedez da solo alla sfilata di Versace Nella prima uscita pubblica dopo la rottura con Chiara Ferragni evita i giornalisti | “Non voglio parlare”

Fedez da solo alla sfilata di Versace

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per lala presuntaconsceglie ladi Donatella. In un video postato online si vede il rapper seduto infila all’evento della stilista nell’ambito della Fashion Week milanese. Intercettato dall’Ansa l’artista preferisce non rilasciare dizioni malgrado l’insistenza delle giornaliste. “Perché sono qui? L’ho già spiegato. Riprendete pedissequamente ciò che ho detto, copiatelo e incollatelo“. Il riferimento è al breve scambio di battute cheaveva avuto qualche oracon le telecamere di Pomeriggio 5 a cui aveva spiegato: “Io...

Grande assente, Chiara Ferragni. Il rapper è stato fotografato in front row, col cellulare in mano e l'espressione molto tesa. Nessuna dichiarazione se non la ... (vanityfair)

Come aveva promesso Fedez ha partecipato alla sfilata di Donatella Versace . In prima fila ha schivato i giornalisti e passato la maggior parte del tempo al ... (ilgiornale)

Fabrizio Corona sgancia la notizia bomba: “Fedez farà causa a Chiara Ferragni per 100 milioni”: I dettagli sulla bomba sganciata da Fabrizio Corona: Fedez pronto a fare causa a Chiara Ferragni per ... Quest’ultimo avrebbe messo in luce una presunta truffa che non solo avrebbe intaccato ... newsmondo

Chiara Ferragni rompe il silenzio: "Fedez in tanti weekend non c'è stato. Proteggerò i miei figli": Sono queste le prime parole ufficiali di Chiara Ferragni dopo la fuga di notizie circa il divorzio dal marito Fedez. Sono parole che l'imprenditrice digitale ha rilasciato giorni fa al Corriere della ... today

Ferragnez in crisi, Fedez rompe il silenzio: “I miei figli la priorità”: Fedez incalzato dai giornalisti Dopo giorni di speculazioni ... Prima i dibattiti sulla loro immagine dopo il caso Balocco, poi il viaggio da solo del rapper: insomma, uno scenario che sicuramente non ... notiziemusica