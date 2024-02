Fede falsa | la moglie di Navalny punta il dito contro Putin | E sul corpo

Yulia Navalnaya, la denuncia della moglie di Navalny: «Putin sta torturando il corpo di mio marito»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei, l'oppositore numero uno del Cremlino, accusa Vladimirdi «torturare» ildel marito, tenendolo «in ostaggio». In un video di sei minuti pubblicato su Youtube, la donna, in abiti neri, denuncia: «Sapevamo già che ladiera. Ma ora lo vediamo più chiaramente che mai. Nessun vero cristiano potrebbe mai fare quello chesta facendo ora con ildi Alexei». A nove giorni dalla morte dell'oppositore in una colonia penale, la vedova denuncia le autorità russe - come già la madre ieri - di aver messo in atto numerosi ricatti per cercare di organizzare un «funerale segreto». «La sua morte non è stata sufficiente per», accusa Yulia Navalaya, ...