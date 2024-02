Fast XI | Vin Diesel preannuncia l’addio di Toretto? “La saga siete voi”

Vin Diesel conferma che il prossimo film sarà l'ultimo film di Fast and Furious

(Di sabato 24 febbraio 2024) Vinha confermato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, cheXI, undicesimo capitolo delladi& Furious, vedrà l’ultima apparizione dell’iconico Dominic, il cui arco narrativo si concluderà con questo film. Attraverso un toccante post Instagram,ha aggiornato i fan sulla lavorazione dell’ultimo capitolo, ringraziandoli per aver dato vita negli anni a un seguito tanto fedele e appassionato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vin(@vin) Ho appena finito la riunione settimanale con gli sceneggiatori diXI… dire che l’esaltazione per questo nostro finale sia incredibilmente potente sarebbe un eufemismo, sono veramente ...

