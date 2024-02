Famiglia felice | strage di Altavilla | le parole choc del fratello di Barreca

Quarto Grado, le parole choc del fratello di Barreca: "Famiglia felice"

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una nuova puntata di Quarto Grado, nuovi dettagli sullafamiliare diMilicia. Stando a quanto emerso dalle prime indagini, dietro a quanto accaduto in provincia di Palermo, oltre al fanatismo religioso, agli esorcismi e ai riti per scacciare il diavolo, potrebbe esserci anche il bisogno impellente di soldi. Questa è una delle piste che i carabinieri e la procura di Termini Imerese stanno battendo. E questa ipotesi porta dritta alla coppia di Sferracavallo, Sabrina Fina e Massimo Carandente, indagata per il rituale di orrore costato la vita ad Antonella Salamone e ai figli Kevin ed Emmanuel. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno mostrato un servizio in cui un'inviata intervista ildi Giovanni, l'uomo che ha compiuto questo atto ignobile. "Ho visto mio ...