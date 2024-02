Falsi mendicanti col cane | degrado a Torino | ecco da dove arrivano gli animali

C'è un racket a gestire borseggiatori e mendicanti a Mestre e Venezia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Cani sdraiati su coperte luride accanto a ciotole di cibo, tenuti al freddo o sotto al solleone. Alcuni addirittura drogati per farli stare fermi lì, seduti, accanto al finto clochard di turno che li sfruttava per intenerire i passanti e ottenere denaro da spartire poi con un vero e proprio racket dell'elemosina. Un giro di affari, quello appena scoperto, che fruttava in media 30mila euro a settimana. Ogni 15 giorni circa un furgone, guidato da un complice romeno, si occupava di trasportare dalla città di Piscolt (Romania) ae viceversa, i “” e i cani che avrebbero dato il cambio agli altri di ritorno in Romania, innescando una sorta di ricambio continuo di persone etale da non destare sospetti. L'organizzazione dell'Est che gestiva i “pendolari clochard” a cui assegnava i cani, è stata scoperta dalla ...