Fagioli si racconta | “Un anno fa il momento più duro Sapevo di poter perdere la Juve | ma la società mi è stata vicino”

Nicolò Fagioli e le scommesse, l'incontro con gli studenti: «Un anno fa il momento più brutto, poi ho chiesto aiuto»

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Come è nato tutto? Dalla noia, dovuta dal tempo libero. Non dico ancora di esserne già uscito, sicuramente è stato un periodo molto difficile e il percorso non si conclude in cinque mesi. Ma sicuramente sto facendo in modo di uscirne definitivamente. Cosa mi spingeva verso il gioco? Il principale motivo credo sia stato la noia. Sto bene, son felice di essere qua: dico ai giovani di non cominciare neanche a scommettere e di coltivare i loro sogni”. Nicolòal cinema di Condove, in Val di Susa, è stato protagonista dell’incontro di sensibilizzazione “Lo sport non è azzardo”, il secondo dei dieci appuntamenti che lo vedrcoinvolto. “Unfa è stato il periodo più difficile perché avevo problemi causati dal gioco – prosegue nelle parole riprese dalla Gazzetta dello Sport -. In quei casi diventa complesso gestire tutto da ...