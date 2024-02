Fagioli | «Ho avuto paura di perdere la Juve | non mi allenavo più»

Fagioli e la paura di perdere la Juve: "Ringrazio tre compagni di squadra"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le parole di Nicolò, centrocampista dellantus, sul suo percorso di recupero dopo il caso scommesse Nicolò, centrocampista dellantus, ha di un incontro con gli studendi di Candove per il caso scommesse.– «Cosa mi ha spinto a scommettere tanti soldi? Da una parte avevo tanto tempo libero e la noia mi ha portato a giocare. Credo che alla fine questa sia stata la causa principale, ma poi è diventata una malattia. Ora non posso dire di esserne già uscito, il percorso non si conclude in 5 mesi. Sicuramente è stato un periodo molto difficile ma mi sto adoperando per uscirne del tutto. Un anno fa è stato il periodo più difficile perché avevo dei problemi causati del gioco. In quei casi diventa complesso gestire tutto da solo e a quel punto ho capito che dovevo chiedere ...

