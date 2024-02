Fagioli ai giovani | “Non iniziate mai a scommettere e coltivate i vostri sogni”

Fagioli rivela: “Giocavo per noia, poi è diventata una malattia. Ai giovani consiglio di…”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 “Ho iniziato a giocare online, e, per noia: giocavo dalle due del pomeriggio alla sera, non avevo nulla da fare. Ho cominciato in questo modo, poi è diventato una malattia vera”. A riportare le parole di Nicolò, lo juventino di 23 anni che sta scontando la squalifica per il caso calcioscommesse, sono i quotidiani Corriere della Sera e La Stampa, che raccontano di un’uscita pubblica del calciatore a Condove, in provincia di Torino, dove in un piccolo cinema ha parlato di fronte a decine di ragazzini delle società sportive della zona, di calcio, basket, pallavolo, nell’ambito del suo percorso riabilitativo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLO?(@nicolo) “All’inizio non pensavo di ...

Juventus, Fagioli e la ludopatia: “Libertà e noia, è iniziata così. Per colpa delle schedine non mi allenavo al 100%”: “Non dico ancora di esserne già uscito, sicuramente è stato un periodo molto difficile e il percorso non si conclude in cinque mesi. Ma sicuramente sto facendo in modo di uscirne definitivamente. Cosa ... gonfialarete

Nicolò Fagioli parla ai giovani di ludopatia: “Ho passato un periodo difficile, bisogna chiedere aiuto”: Continua ad allenarsi Fagioli, in attesa di ritornare in campo a fine maggio, visto che la squalifica terminerà proprio prima dell'ultima giornata di campionato contro il Monza. In cui potrà tornare a ... torino.repubblica

