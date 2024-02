Fabi, in due anni i tassi sui mutui sono triplicati

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il caro-batte il credito e ridisegna i progetti di spesa per la casa delle famiglie italiane. E' quanto emerge da una ricerca della Federazione autonoma bancari italiani () sull'aumento deid'interesse e l'impatto sui. La fiammata del costo del denaro, portato al 4,5% dalla Bce, ha fatto triplicare ipraticati dalle banche suierogati alle famiglie. A fine dicembre scorso, gli interessi medi applicati ai prestiti immobiliari erano arrivati al 4,40%, vale a dire esattamente il triplo rispetto all'1,45% di gennaio 2022, livello minimo degli ultimi. La salita vertiginosa di 295 punti percentuali in soli 24 mesi ha portato lo stock dia calare, nel corso del 2023, di 2,3 miliardi di euro (192 milioni al mese in ...