F1 | Zak Brown dopo i test | “Ferrari e Aston Martin veloci | sarà una stagione emozionante”

F1, Zak Brown dopo i test: "La Red Bull non si è adagiata sugli allori, la Ferrari sembra veloce"

(Di sabato 24 febbraio 2024) La nuovadi Formula 1 è ormai alle portelo svolgimento dei pre stagionali, andati in scena in Bahrain. L’AD della McLaren Zakha commentato quanto visto nella tre giorni: “La Red Bull non si è certo adagiata sugli allori. La macchina sembra essere ancora una volta ina al gruppo, ma non credo che nessuno ne sia sorpreso. Lasembra veloce, così come l’. Le Mercedes sono un po’ difficili da interpretare, ma hanno molta esperienza e sono bravi a non mostrare le loro carte. Saranno lì e penso cheunamoltoper la Formula Uno. La F1 è una gara di prototipi, quindi porteremo cose ad ogni gara, ma faremo la nostra giusta dose di aggiornamenti significativi ...