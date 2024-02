F1, Max Verstappen felice come una Pasqua dopo i test a Sakhir. Ferrari, unica guastafeste

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’antipasto diè stato gustato e quanto si pensava confermato: Maxe Red Bull, accoppiata vincente in F1. L’olandese alla guida della RB20 ha fatto un po’ quello che ha voluto neipre-season e, al di là del quarto tempo con cui ha concluso l’ultima sessione, a impressionare è stata la facilità disarmante nel gestire il passo gara, ottenendo crono notevolissimi e non risentendo praticamente mai del degrado delle gomme. Non ha effettuato una simulazione di GP, ma una prova a medio carico con grande costanza, specialmente i primi due run, con un inesorabile (per gli avversari) miglioramento dei tempi fino ad atarsi sul target-time, sfruttando le mescole C3 (medie), C1 (dure) e C2 (dure). Vi proponiamo i cronologici dei primi due stint, maggiormente ...

Le ultime tre stagioni della Formula Uno hanno visto un solo grande dominatore: Max Verstappen . L’olandese, infatti, dopo aver superato Lewis Hamilton in un ... (oasport)

Verstappen non ha apprezzato i test invernali: "Avrei preferito meno giri".: Già dopo il primo giorno dei test invernali in Bahrain, la notizia ha fatto il giro del paddock della Formula 1 come un incendio: La Red Bull Racing, soprattutto con Max Verstappen al volante, sarebbe ... msn

Ferrari, Red Bull come sono andati i test F1 in Bahrain: Fra quei 19 c’è Perez, punto debole della Red Bull. Max Verstappen (Getty) Max l’anno scorso avrebbe vinto il titolo costruttori anche da solo, ne sarà di nuovo capace Per un Perez vulnerabile, ... corriere

Ferrari, perché si può sperare dopo i test e perché Verstappen è superiore: LEGGI QUI La diretta della terza e ultima giornata di test in Bahrain Nell’unico confronto utile a una comparazione, Leclerc ha tenuto il passo di Verstappen per una buona ... noti il regno del ... corriere