F1 | Fernando Alonso esalta la nuova Aston Martin | poi cambia idea

Brown: "Alonso dimostra che l'età non ostacola il successo"

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una vetturadi zecca che potrebbe stupire tutti gli addetti ai lavori all’interno della Formula 1. Il Mondiale 2024 non è ancora partito, ovviamente, ma le prime indicazioni ricevute dallahanno portatoe Lance Stroll, i due piloti della vettura verde, a tendere fortemente verso l’ottimismo in vista del prossimo campionato iridato. La monoposto neonata, chiamata AMR24, sembra essere molto diversa da quella scesa in pista nel 2023 che, nella prima della stagione, si erse contro la Red Bull di Max Verstappen impressionando il Circus intero della F1. La macchina, poi, si è progressivamente sgonfiata cadendo rapidamente in una piccola crisi che ha comunque permesso allo spagnolo e al canadese di terminare il torneo nella Top 10 della classifica ...