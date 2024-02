Eyeliner marcato e pelle glow | le tendenze make up alle sfilate della Milano Fashion Week

Gli eyeliner colorati più belli da provare nel 2024

Gli eyeliner colorati da provare nel 2024: Dalle tinte pastello a quelle metallizzate, gli occhi sono al centro dell’attenzione. harpersbazaar

Trucco occhi over 50: Jennifer Lopez sdogana l’eyeliner grafico: Per questo c’è chi sostiene che sia off-limits dopo i 50 quando le palpebre iniziano a calare e le zampe di gallina sono più marcate. Vale per molte ma ... glamour e luminoso con tanto di linea di ... amica

Trucco San Valentino 2024: un eyeliner coi fiocchi: Trucco San Valentino 2024: l'idea di TikTok è trasformare l'eyeliner attraverso l'aggiunta di un fiocco in stile coquette ... amica