Ex vipponi tornano insieme per interesse? Lui rompe il silenzio e svela la verità

Donnalisi: processione davanti al Duomo di Milano per farli tornare insieme

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 febbraio 2024) Due ex gieffini sono tornatima non convincono tutti, c’è infatti chi li accusa di avere solo degli interessi, lui sbotta sui social. Il loro rapporto è stato alquanto altalenante per mesi e in moltissimo speravano di rivederlicome coppia. Nel periodo che sono rimasti separati hanno avuto modo di riflettere sulla loro storia d’amore ed entrambi hanno capito di provare ancora dei sentimenti, infatti hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro chiacchierata relazione. Logo Grande Fratello- (Foto: Facebook @grandefratello) -(Cityrumors.it)Fino a qualche settimana fa la loro storia d’amore sembrava essere chiusa definitivamente, ma i loro tantissimi fan non avevano mai smesso di sperare nella loro riconciliazione. Hanno riflettuto davvero a lungo prima di lasciarsi andare, ma già da un po’ era chiaro a tutti che sarebbero ...