Ex centro servizi di Bergamo, iniziate le operazioni di demolizione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sonoledidel cosiddetto “”, l’enorme edificio mai completato dal Ministero delle Finanze che sorge alle porte della città, in un’area incastonata tra i Comuni di Azzano e Orio al Serio. L’edificio, acquistato da Vitali Spa, è da sempre abbandonato: 20 mila metri quadri, dotati di 8 ascensori, incompiuti da oltre 28 anni, da quando cioè il cantiere voluto dal Ministero si è interrotto. Costato 100 miliardi delle vecchie lire, era stato pensato come archivio in grado di ospitare i modelli 730 e 740 cartacei dell’intera Lombardia. Un piano reso poi inutile dall’avvento delle tecnologie digitali. I lavori prendono avvio dopo un lungo e complesso iter amministrativo promosso dal Comune die dal gruppo Vitali oltre che da A2a ...