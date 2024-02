Everywhere I go - Coincidenze d'amore: dal 1° marzo gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity - Everywhere I go ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Unaseriesta per fare il suo ingresso sulla piattaforma Mediaset Infinity. Si tratta diI go,. Lafiction – il cui titolo originale è Her Yerde Sen ha ottenuto un grande successo in Turchia, dove è stata premiata come miglior serie comica-romantica ai Golden Lens Awards.I go –, laLa serie è ambientata a Istanbul, e gioca sul rapporto tra due giovani che si ritrovano a convivere in un’unica casa a causa di un errore del catasto. Selin è una giovane ambiziosa, che ha trovato impiego presso un grosso studio edile come architetto. La ragazza si sente felice e realizzata perché è riuscita a comprare un appartamento che sembra fatto ...

In arrivo su mediaset infinity dal primo marzo, Everywhere I go – Coincidenze d’amore (Her Yerde Sen) è la nuova Serie turca che promette di conquistare il ... (serietvinpillole)

Everywhere I go, Coincidenze d’Amore, nuova soap turca: trama, cast e quando in tv: Everywhere I go, coincidenze d'amore è la nuova dizi turca in arrivo sulla piattaforma Mediaset Infinity. Scopri trama, cast e quando in TV. superguidatv

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore, la nuova serie turca dal 1° marzo su Mediaset Infinity gratis: Arriva una nuova serie turca in streaming gratuito su Mediaset Infinity: Everywhere I Go – Coincidenze d’amore (Her Yerde Sen). Continua così ad arricchirsi il catalogo della piattaforma di streaming ... tvblog

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore (Her Yerde Sen), la nuova serie turca arriva su Mediaset Infinity: Arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity la nuova serie turca Everywhere I Go – Coincidenze d’amore (Her Yerde Sen). Una nuova commedia romantica che si sviluppa in 75 episodi e ha come ... teleblog