Europei Giovanili di Scherma | ancora un successo azzurro | oro nella sciabola

Campionati Europei Cadetti e Giovani "Napoli 2024" - Seconda giornata di gare: in pedana la spada femminile, il ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Napoli – È d’oro, d’argento e di bronzo per l’Italia la seconda giornata dell’Europeo giovanile “Napoli 2024” dedicata alle prove individuali Under 17: danno spettacolo i cadetti azzurri con Leonardo Reale che si laurea campione d’Europamaschile e i fiorettisti Mattia Conticini e Marco Panazzolo che chiudono rispettivamente al secondo e al terzo posto.giornata del commosso ricordo della “Signora dellaitaliana” Irene Camber (leggi qui), ricordata da tutto il PalaVesuvio con un toccante minuto di silenzio e la delegazione degli azzurrini schierati accanto al maxi schermo su cui era proiettata l’immagine della prima donna campionessa olimpica della storia nel fioretto, i ragazzi in pedana regalano spettacolo, emozioni e altre tre medaglie che consolidano l’Italia (con sette podi in due ...