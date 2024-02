Europee,Schlein a Bonino: uniamo forze per Europa federale,Pd c'è

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (askanews) – “Sono una federalista europea convinta”, “leper l’, noi cara Emma ci siamo”, “l’idea è sempre quella di mettere insieme le risorse e le competenze senza litigarsele perché il nazionalismo in questo continente ha sempre portato distruzione”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyparlando alla convention su gli Stati Uniti d’. “Hai ragione Emma non ci può essere futuro per l’Ue senza un passo avanti deciso su l’integrazione” e l’Ue “deve continuare a sostenere l’Ucraina” e “dobbiamo investire su un ruolo forte diplomatico per l’Ue”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.