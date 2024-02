Europee | Conte | ‘M5S coinvolgerà giovani e iscritti in scrittura programma’

Tridico candidato alle Europee con il M5s: “Ho accettato la proposta di Conte, sarò capolista al Sud

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Le elezioni europee sono ormai alle porte ed è arrivato il momento di mettersi al lavoro sul programma. Il M5S ha da sempre coinvolto la sua comunità e lo farà anche questa volta". Così Giuseppe Conte su twitter in video messaggio "rivolto al Network, agli iscritti dei nostri nuovi gruppi territoriali e a tutto il Movimento".

Ora è ufficiale: i 5Stelle arruolano Pasquale Tridico , ex presidente dell’Inps, icona amica della stagione del reddito di cittadinanza . “Ho accettato la ... (secoloditalia)

L'iniziativa della Commissione europea arriva dopo l'avvio di una procedura Pilot, che non ha finito il suo corso. Roma, 7 febbraio 2024 - "L'Italia venatoria ... (sbircialanotizia)

Conte va a caccia di voti grazie al "guru" del reddito di cittadinanza, il quale si dice emozionato per l'avventura: "Sarò capolista al Sud" (ilgiornale)

