Europee: Bonino, ‘senza Stati Uniti d’Europa siamo morti’

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Se non ci attrezziamo a fare glid'. L'o c'è o non c'è, non serve dire altro". Così Emma, intervenendo in sedia a rotella per la recente frattura del femore, alla convention 'd'' . "Abbiamo bisogno, piaccia o non piaccia, di superare il veto su alcuni dei temi più scabrosi, e questo vuol dire politica estera e difesa. Qualcuno ha detto un giorno 'l'è un sogno di pochi, diventerà un'esigenza di molti, e alla fine sarà una necessità di tutti'.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Se non ci attrezziamo a fare gli Stati Uniti d’Europa siamo morti. L’Europa o c’è o non c’è, non serve dire altro”. Così Emma ... (calcioweb.eu)

Europee: Bonino, 'senza Stati Uniti d'Europa siamo morti': L'Europa o c'è o non c'è, non serve dire altro". Così Emma Bonino, intervenendo in sedia a rotella per la recente frattura del femore, alla convention 'Stati Uniti d'Europa' . "Abbiamo bisogno, ... lagazzettadelmezzogiorno

Europee, Bonino: se non si fanno stati uniti d’Europa siamo morti: Roma, 24 feb. (askanews) – “Ci sono questioni gigantesche come la vicenda di Fedez, poi ce ne e’ un’altra, altri scandali e poi c’è una cosa che nessuno vede: se noi non ci attrezziamo a fare gli Stat ... askanews

Cortei degli studenti, Schlein: basta manganellate, Piantedosi si prenda le sue responsabilità: Roma, 24 feb. (askanews) – “Basta manganellate sugli studenti, Piantedosi venga finalmente a chiarire in Parlamento e davanti al Paese e a prendersi le sue responsabilità. Non possiamo più assistere a ... askanews