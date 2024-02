Europa Verde, Ruzzini e Canducci eletti portavoce provinciali

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bergamo. Orianae Giuseppeco-di. Si è svolto oggi, sabato 24 febbraio, nella sede di Bergamo via Palma il Vecchio, il primo congresso provinciale diBergamo, che rappresenta un punto di riferimento politico fondamentale per il mondo dell’ambientalismo. Oltre a, consigliera del Comune di Bergamo e, già consigliere regionale nelle Marche, anche l’esecutivo è stato costituito, rappresentato dall’avvocato Gianluca Madonna, con il ruolo di referente per la città di Bergamo, Grazia Scotti, referente della bassa bergamasca, Beatrice Carrara dei Gev e Antonio Mercatante referente per le associazioni. “Ci aspettano sfide ...

