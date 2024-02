Estée Lauder firma una collaborazione makeup con la stilista Qiu per la Festa della Donna

Estée Lauder se enfrenta a un posible conflicto laboral en España por la caída de las ventas

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024)Cometics ha presentato una collezione diin edizione limitata con lacinese Shuting Qiu che porta i vivaci motivi floreali tipici di Qiu insieme ad altri elementi tradizionali cinesi per la collezioneprimavera in occasione. La collezione di quattro pezzi mette in evidenza l’estetica “romantica moderna” di Qiu, espressa attraverso vivaci motivi floreali che si scontrano con stampe lineari dai colori vivaci.ha dichiarato che la collezione, ispirata all’arte cinese classica – sia essa una poesia, un motivo di broccato o un disegno di seta classico – è in definitiva una celebrazione“dualità ...