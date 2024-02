Esonero Dionisi | il Sassuolo pensa al sostituto? Le ultime

Sassuolo, ora Dionisi rischia davvero grosso: esonero a un passo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tutto pronto per l’di. Ecco chi prenderà ilal suo posto per cercare di rincorrere la salvezza. LeDopo l’ultimo risultato delcontro l’Empoli, la salvezza per i neroverdi si sta facendo sempre più complicata e ad oggi risulta vicino l’del tecnico. Non resta che aspettare quelle che saranno le prossime ore, ma sicuramente il futuro dirimane pur sempre in bilico. Il? Secondo quanto riportato da SOS Fanta, dovrebbe essere Fabio Grosso.