Esercizio di felicità nell’imperfezione La Lectio magistralis di Claudia Gerini alla Fondazione Guido Carli

La formula di Socrate per la felicità - di Gabriele Nissim [editoriale]

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono”. Introduce così, citando Aristotele, Romana Liuzzo, presidente della, laaffidata all’attrice e registadal titolo “Imperfetti e felici. Il coraggio della fragilità contro la dittatura dell’apparenza”. Un evento promosso il 23 febbraio presso l’Università Luiss intestata allo statista che fu Governatore della Banca d’Italia e ministro del Tesoro, in vista, a maggio, dei quindici anni del Premiodedicato quest’anno, per la prima volta, all’impegno sociale, con un riconoscimento speciale per chi ha aiutato concretamente una categoria fragile. Presenti Autorità militari e civili, ...