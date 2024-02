Era un borgo di montagna in rovina. Ora è un progetto modello con ristorante e caseificio

(Di sabato 24 febbraio 2024) Parlare con Giacomo Perletti, fondatore di quell’ecosistema che è Contrada Bricconi in provincia di Bergamo, regala punti di vista e conoscenze su agricoltura e allevamento di una profondità ragguardevole. Siamo ad Oltressada Alta, in Val Seriana, territorio che Perletti giura di conoscere fin da...

