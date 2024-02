Ennesimo incidente sul lavoro | un altro morto

Ennesimo incidente sul lavoro

(Di sabato 24 febbraio 2024)mortale sula Olbia. Un uomo ha perso la vita in un cantiere edile di via Londra nella città gallurese. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un cittadino di nazionalità kosovara del 1981. Ancora non si conoscono i particolari del tragico. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono arrivati anche gli ispettori dello Spresal e i carabinieri L'articolo proviene da The Social Post.

Quello di ieri, per cui sono scattati i soccorsi verso le 13, è il terzo incidente nel tratto di via Jesi a Castelfidardo che attraversa la zona ... (ilrestodelcarlino)

Muore in un cantiere edile a Olbia: Ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere edile. Un uomo ha perso la vita in via Londra a Olbia. Secondo quanto appreso si tratta di un cittadino di 43 anni di nazionalità kosovara del 1981. Ancora ...ansa

incidente sul lavoro a Olbia: muore a 43 anni nel cantiere edile: Ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere edile. Un uomo ha perso la vita in via Londra a Olbia. Secondo quanto appreso di tratta di un cittadino di nazionalità kosovara del 1981. Ancora non si ...leggo

Volo di sei metri mentre tagliavano gli alberi, gravi due operai: Ennesimo incidente sul lavoro in Sardegna. Due operai sono ricoverati in gravi condizioni dopo una caduta da sei metri d'altezza. I due erano impegnati a tagliare alberi nelle campagne di Siamaggiore, ...today